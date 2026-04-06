Путин подписал указы о присвоении гвардейского звания двум подразделениям

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетного наименования «гвардейских» 35 общевойсковой Краснознаменной армии и 968 исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку. Документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, 35 общевойсковая Краснознаменная армия удостоилась звания за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Наименование «гвардейский» также присвоено 968 исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку почетного наименования.

Оба указа вступают в силу со дня их подписания.

В марте Путин присвоил звание Героя России Сергею Ярашеву, который в течение 68 дней в одиночку удерживал позиции в Донецкой народной республике.

Ранее Путин объявил благодарность водителям скорой помощи из Курской области.