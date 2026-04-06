Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Компании в России начали отказываться от экспорта угля из-за убытков

«Ъ»: поставщики коксующегося угля из России начали отказываться от контрактов
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Экспортеры коксующегося (металлургического) угля из России начали отказываться от контрактов, чтобы не нести убытки. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Neft Research.

В материале отмечается, что компании принимают такие решения из-за проблем с морской логистикой и меняющейся стоимости фрахта. По информации издания, предложения отзывают большинство сибирских фирм, несмотря на то, что цена кузбасского металлургического угля марки ГЖ в Китае увеличилась до $150–160 за тонну. В середине марта ресурс продавали по $110–140 за тонну.

Как рассказал партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов, фиксируемая нестабильность с фрахтом приводит к тому, что у экспортеров не происходит роста чистой выручки. Поставщики сталкиваются с непрогнозируемыми издержками на фоне эскалации на Ближнем Востоке, спровоцировавшей разрушение традиционных схем логистики.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тейкетаев допустил, что в будущем премиальный коксующийся уголь в Китае подорожает до $180–200 за тонну. Вместе с этим начнет сокращаться спрос, так как металлурги не смогут включить возросшие расходы в цены на свои товары.

Также угрозой для российских компаний стала возможная потеря рынка. В статье подчеркивается, что ключевые покупатели угля могут уйти на более стабильные рынки, если экспортеры из России будут отказываться от контрактов в течение длительного периода времени.

Ранее российские ученые нашли неожиданное применение отходам от добычи угля.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!