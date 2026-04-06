Компании в России начали отказываться от экспорта угля из-за убытков

Экспортеры коксующегося (металлургического) угля из России начали отказываться от контрактов, чтобы не нести убытки. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Neft Research.

В материале отмечается, что компании принимают такие решения из-за проблем с морской логистикой и меняющейся стоимости фрахта. По информации издания, предложения отзывают большинство сибирских фирм, несмотря на то, что цена кузбасского металлургического угля марки ГЖ в Китае увеличилась до $150–160 за тонну. В середине марта ресурс продавали по $110–140 за тонну.

Как рассказал партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов, фиксируемая нестабильность с фрахтом приводит к тому, что у экспортеров не происходит роста чистой выручки. Поставщики сталкиваются с непрогнозируемыми издержками на фоне эскалации на Ближнем Востоке, спровоцировавшей разрушение традиционных схем логистики.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тейкетаев допустил, что в будущем премиальный коксующийся уголь в Китае подорожает до $180–200 за тонну. Вместе с этим начнет сокращаться спрос, так как металлурги не смогут включить возросшие расходы в цены на свои товары.

Также угрозой для российских компаний стала возможная потеря рынка. В статье подчеркивается, что ключевые покупатели угля могут уйти на более стабильные рынки, если экспортеры из России будут отказываться от контрактов в течение длительного периода времени.

