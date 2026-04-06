Раскрыты подробности об атаке ВСУ на ДНР, оставившей без света 500 тысяч человек

Украинские войска выпустили графитовые бомбы по энергообъектам в ДНР
Штаб Обороны ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали «графитовые бомбы» во время атаки на объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщил штаб обороны региона.

Из заявления следует, что украинские войска применили тактику комбинированного налета. В том числе они запустили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), из которых 10 были подавлены системой «Купол Донбасса». Еще шесть дронов сбили огневые группы Росгвардии, министерства обороны и Федеральной службы безопасности. Только три БПЛА достигли цели, нанеся незначительный урон одному энергообъекту.

«Террористы применили так называемые «графитовые бомбы», которые, разрываясь в воздухе, выбрасывают тонкие графитовые нити, приводящие к замыканиям ЛЭП (линий электропередачи. — «Газета.Ru»)», — добавили в штабе.

Там призвали жителей ДНР не подходить к фрагментам дронов и взрывоопасным предметам в случае их обнаружения.

5 апреля председатель правительства ДНР Андрей Чертков заявил, что около 500 тыс. человек в разных городах республики остались без света в результате атаки ВСУ. По его словам, украинские войска ударили по энергетической инфраструктуре региона.

Ранее в ДНР после атаки украинских БПЛА выявили повреждение школы.

 
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
