В «Ахмате» ответили на обвинения в ухудшении поля перед матчем с «Краснодаром»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева о намеренном ухудшении условий матча со стороны грозненского клуба. Его слова приводит «Чемпионат»..

«Когда мы неоднократно обыгрывали «Краснодар» у них дома, поле было очень ровным, идеально пострижено, а мячи были накачаны как полагается. Это нам никак не мешало! Поздравляю «Краснодар» с «заслуженной» победой», — сказал Газзаев.

Игра прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей забитым мячом отметился колумбийский нападающий Джон Кордоба.

В компенсированное ко второму тайму время случились два удаления — Исмаэл Силва получил прямую карточку за удар локтем в лицо сопернику, а Александр Черников получил вторую желтую карточку за подкат.

После этой победы черно-зеленые набрали 52 очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Чеченский коллектив с активом в 30 баллов сохранил за собой восьмую позицию в турнирной таблице.

