Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

В «Ахмате» ответили на обвинения в ухудшении поля перед матчем с «Краснодаром»

Спортдир «Ахмата» Газзаев: поздравляю «Краснодар» с «заслуженной» победой
ФК «Краснодар»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева о намеренном ухудшении условий матча со стороны грозненского клуба. Его слова приводит «Чемпионат»..

«Когда мы неоднократно обыгрывали «Краснодар» у них дома, поле было очень ровным, идеально пострижено, а мячи были накачаны как полагается. Это нам никак не мешало! Поздравляю «Краснодар» с «заслуженной» победой», — сказал Газзаев.

Игра прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей забитым мячом отметился колумбийский нападающий Джон Кордоба.

В компенсированное ко второму тайму время случились два удаления — Исмаэл Силва получил прямую карточку за удар локтем в лицо сопернику, а Александр Черников получил вторую желтую карточку за подкат.

После этой победы черно-зеленые набрали 52 очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Чеченский коллектив с активом в 30 баллов сохранил за собой восьмую позицию в турнирной таблице.

Ранее тренер «Краснодара» обвинил «Ахмат» в уловках с полем перед матчем РПЛ.

 
Теперь вы знаете
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!