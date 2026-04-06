На Камчатке пожилые брат и сестра с лопатой напали на полицейских

На Камчатке двух пенсионеров будут судить за нападение на полицейских

На Камчатке перед судом предстанут 73-летний мужчина и его 78-летняя сестра, обвиняемые в нападении на полицейских. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

Инцидент произошел в феврале. В дежурную часть поступило сообщение о водителе, управлявшем машиной в состоянии опьянения. Звонивший отметил, что мужчина держал в руке литровую бутылку спиртного, не мог припарковаться, вел себя неадекватно и мог нанести вред окружающим.

Прибывшие сотрудники ГИБДД установили правонарушителя — им оказался 73-летний пенсионер. От пояснений он отказался, начал ругаться, оскорблять полицейских и нападать на них. В это время его 78-летняя сестра взяла лопату и не менее пяти раз ударила одного из правоохранителей. Дебоширов в итоге задержали, в отношении брата и сестры было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования рассмотрит городской суд.

Ранее мужчина размахивал ножами в Подмосковье и вонзил лезвие в грудь полицейскому.