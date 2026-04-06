Одну группу женщин призвали ежедневно съедать пять штук чернослива

Врач де Соуза: чернослив снижает риск переломов костей у женщин после 50 лет

Чернослив может помочь женщинам в менопаузе сохранить плотность костей и снизить риск переломов. Об этом рассказала американский физиолог Мэри Джейн де Соуза, ссылаясь на результаты исследования, о которых она сообщила изданию BuzzFeed.

Ученые в течение года наблюдали за 235 женщинами в постменопаузе — в этот период из-за гормональных изменений повышается риск потери костной массы. Участниц разделили на три группы: одна ежедневно съедала 50 граммов чернослива (примерно пять-шесть ягод), вторая — 100 граммов, а третья не употребляла его вовсе.

Оказалось, что даже небольшое количество сухофрукта помогает поддерживать здоровье костей. У женщин, которые не ели чернослив, за год плотность костной ткани снизилась примерно на 1,1%. У участниц, включивших его в рацион, этот показатель практически не изменился.

По словам де Соузы, наиболее устойчивый эффект наблюдался у женщин, которые съедали около 50 граммов чернослива в день. Этой рекомендации участницы придерживались легче, поэтому результаты оказались стабильнее.

Ученые связывают полезное действие продукта с высоким содержанием полифенолов — природных соединений с противовоспалительными свойствами. Кроме того, чернослив богат витамином К, который играет важную роль в усвоении кальция и поддержании прочности костей.

Специалисты отмечают, что в период менопаузы особенно уязвимыми становятся кости тазобедренных суставов. Потеря костной массы увеличивает риск переломов и развития остеопороза. Регулярное употребление небольшого количества чернослива может помочь замедлить этот процесс.

