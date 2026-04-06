Кубань подверглась массированной атаке украинских дронов. В Новороссийске пострадали восемь человек

Кондратьев сообщил о восьми пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск

Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников — тревожные сирены сработали в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, службы работают в режиме максимальной готовности. Есть пострадавшие и разрушения, наиболее тяжелая ситуация складывается в Новороссийске. Власти сообщают, что отражение атаки продолжается. Что известно об ударах, пострадавших и повреждениях — в материале «Газеты.Ru».

Удар по Новороссийску

В Новороссийске Краснодарского края в результате массированной атаки беспилотников пострадали восемь человек . Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Среди раненых — двое детей и взрослый, которые находились в частном доме, еще трое — жители многоквартирного дома. Также два человека получили травмы на трассе между Кабардинкой и Новороссийском . Всех доставили в больницу, где им оказывают помощь. При необходимости пострадавших готовы перевезти в Краснодар санавиацией.

По данным главы региона, в городе повреждены шесть многоквартирных и два частных дома . Обломки беспилотников нашли также на территории нескольких предприятий.

Еще вечером 5 апреля глава города Андрей Кравченко сообщил об атаках ВСУ. По его словам, обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. На место сразу прибыли экстренные и специальные службы. Для жителей развернули пункт временного размещения на базе школы №29.

«Также поступает информация о возгораниях в Восточном внутригородском районе. Службы направлены», — написал Кравченко в Telegram-канале.

Он уточнил, что отражение атаки на город продолжалось. Утром 6 апреля Кравченко написал, что повреждения зафиксированы в Восточном и Южном внутригородских районах. На местах продолжают работать экстренные службы. Жители рассказывали, что слышали взрывы и «мерзкий звук мотора в небе».

Глава города также сообщил, что двоих жителей разместили в пункте временного размещения на базе школы №29. Для жителей Восточного района подготовили еще один ПВР — в школе №32.

Движение в сторону Геленджика, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки уже открыто. При этом в городе объявили отбой атаки БПЛА, но предупредили, что угроза применения беспилотников сохраняется.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия: +7 (928) 037-09-48.

Кубань держит удар

Пока в Новороссийске ликвидировали последствия ударов, тревожные сигналы звучали и в других городах края. Вечером глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил о повторном включении сирен и призвал жителей срочно укрываться.

Он напомнил, что на улице нужно как можно быстрее зайти в здание и спуститься в подвал или помещение без окон, а дома — придерживаться правила «двух стен» и держаться подальше от окон.

«Уважаемые жители! В городе снова работает сирена. Будьте внимательны и осторожны», — написал Богодистов.

Аналогичные предупреждения распространили и власти Анапы. Там объявили угрозу атаки беспилотников и призвали не выходить на улицу, не пользоваться лифтами и укрываться в безопасных помещениях или подземных пространствах. Жителей также попросили не публиковать фото и видео работы ПВО и спецслужб.

На фоне массированной атаки сбои затронули и авиасообщение. По данным Telegram-каналов, в трех аэропортах Краснодарского края задержаны около 180 рейсов: часть самолетов не смогла вылететь, другие — приземлиться. Ранее Росавиация временно ограничивала полеты в Геленджике, Краснодаре и Сочи из соображений безопасности .

Утром 6 апреля Минобороны сообщило, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 50 беспилотников самолетного типа над несколькими регионами, включая Краснодарский край, а также над акваториями Азовского и Черного морей.