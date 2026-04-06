В Кремле отказались комментировать угрозы Трампа в адрес Ирана

Российская сторона в курсе угроз американского лидера Дональда Трампа в адрес Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Мы видели эти заявления, предпочитаем их не комментировать», — сказал представитель Кремля.

5 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если «сумасшедшие ублюдки» в Тегеране не откроют «чертов Ормузский пролив».

Иран пригрозил ударами по инфраструктуре США и Израиля в ответ на возможные новые атаки. Командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что перед противниками «откроются врата ада». Его заявление прозвучало после ультиматума Трампа, который дал Тегерану 48 часов на решение по Ормузскому проливу и возможной сделке с Вашингтоном.

Ранее в США сообщили о риске энергокризиса в Калифорнии из-за войны в Иране.