Кремль не исключил, что в инциденте с газопроводом в Сербии есть украинский след

Пока нет подлинных доказательств, кто именно может стоять за попыткой подрыва газопровода с российским газом в Сербии. Однако можно предположить следы вмешательства Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Песков напомнил, что Киев до этого не раз был замешан в саботаже против критической энергоструктуры. Представитель Кремля допустил, что эта ситуация не будет исключением.

«С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены», — сказал Песков.

5 апреля президент Сербии Александар Вучич сообщил об обнаружении взрывчатки и детонаторов недалеко от населенного пункта Велебит, в нескольких сотнях метров от трубопровода «Турецкий поток», по которому поставляют российский газ в Сербию и Венгрию. О случившемся Вучич рассказал по телефону премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Позже директор сербского Военного агентства безопасности (ВБА) Джуро Йованич сообщил, что диверсию с применением взрывчатки на газопроводе планировал совершить иностранный гражданин. Глава ВБА добавил, что на обнаруженной взрывчатке была маркировка о ее производстве в США.

До этого спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не связан со взрывчаткой, обнаруженной у газопровода «Турецкий поток» в Сербии.

Ранее Орбан шуткой про марсиан ответил на инцидент с бомбой у «Турецкого потока».