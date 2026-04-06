Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Кремль не исключил, что в инциденте с газопроводом в Сербии есть украинский след

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пока нет подлинных доказательств, кто именно может стоять за попыткой подрыва газопровода с российским газом в Сербии. Однако можно предположить следы вмешательства Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Песков напомнил, что Киев до этого не раз был замешан в саботаже против критической энергоструктуры. Представитель Кремля допустил, что эта ситуация не будет исключением.

«С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены», — сказал Песков.

5 апреля президент Сербии Александар Вучич сообщил об обнаружении взрывчатки и детонаторов недалеко от населенного пункта Велебит, в нескольких сотнях метров от трубопровода «Турецкий поток», по которому поставляют российский газ в Сербию и Венгрию. О случившемся Вучич рассказал по телефону премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Позже директор сербского Военного агентства безопасности (ВБА) Джуро Йованич сообщил, что диверсию с применением взрывчатки на газопроводе планировал совершить иностранный гражданин. Глава ВБА добавил, что на обнаруженной взрывчатке была маркировка о ее производстве в США.

До этого спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не связан со взрывчаткой, обнаруженной у газопровода «Турецкий поток» в Сербии.

Ранее Орбан шуткой про марсиан ответил на инцидент с бомбой у «Турецкого потока».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!