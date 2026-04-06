В Ленобласти мужчина задавил свою возрастную жену

В Ленинградской области мужчина перепутал газ с тормозом и задавил свою жену. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«48-летний мужчина сдавал назад и наехал на 54-летнюю супругу, которая стояла на газоне. Автомобиль вылетел через бордюр прямо на нее», – говорится в публикации.

По данным канала, травмы, которые получила женщина оказались несовместимыми с жизнью. Так сообщается, что супруги прожили в браке более 16 лет. Водителя отпустили под обязательство о явке. В результате произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение ПДД.

