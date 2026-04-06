Выжившего на дрейфовавшем в Охотском море судне просят посадить на 3 года

Прокурор запросил три года заключения для Михаила Пичугина, который 67 дней дрейфовал на лодке-катамаране в Охотском море. Об этом сообщил адвокат подсудимого Андрей Аштуев в беседе с РЕН ТВ.

«Сегодня в суде состоялись прения сторон. Обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ запросило 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, по ч. 5 ст. 327 УК РФ - штраф в размере 50 тысяч рублей», — сказал правозащитник.

В феврале этого года сообщалось, что Пичугин частично признал вину по ст. 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном») и ст. 327 («Использование заведомо подложного документа») Уголовного кодекса России. Ранее россиянин не соглашался с предъявленными ему обвинениями.

9 августа 2024 года Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправились на лодке от мыса Перовского в сторону города Оха через Сахалинский залив. Вскоре с ними пропала связь, в назначенном месте они так и не появились. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. Выжить удалось только Пичугину, за время своего дрейфа он потерял 50 кг.

