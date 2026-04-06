Мария Аронова выйдет на пенсию в новом сезоне «Праздников»

Стартовали съемки четвертого сезона семейной комедии «Праздники». Об этом «Газете.Ru» сообщил телеканал ТНТ.

В продолжении сериала семья Пыжовых вновь будет собираться вместе по праздникам и важным поводам, однако теперь их будут ждать герои, среди которых долгожданный внук и тесть Виктора Васильевича.

События начинаются сразу после финала третьего сезона: младшая дочь Юля (Яна Енжаева) родила сына, и вся семья собирается на новый для себя праздник — кашу (первые смотрины новорожденного). Виктор Васильевич Пыжов (Виталий Хаев) увлечен ролью деда: строит на даче площадку для внука и все чаще навещает младшую дочь. Вовик (Никита Павленко), напротив, почти не видит сына из-за работы и сильно переживает из-за этого.

В свою очередь, Лена (Анастасия Калашникова) начинает ревновать отца к сестре и племяннику и задумывается о втором ребенке, а Наталье Николаевне Пыжовой (Мария Аронова) предстоит выйти на пенсию.

Режиссером проекта остался Борис Дергачев.

«Этот сериал — не просто история одной семьи, а отражение жизни миллионов россиян. В новом сезоне герои столкнутся с ещё более жизненными и узнаваемыми ситуациями и пройдут через перемены. Для нас важно, что при всей иронии и юморе «Праздники» остаются историей про любовь, поддержку и те самые связи, которые делают семью семьей», — говорит Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ.

