Чемодан с телом мужчины нашли около водоема в Москве

На северо-востоке Москвы обнаружен чемодан с телом мужчины. Об этом сообщает «Агентство «Москва» в Telegram-канале.

Тело с множественными колото-резаными ранениями нашли около водоема на Алтуфьевском шоссе. На месте обнаружения работали следователи и криминалисты, назначено проведение ряда экспертиз.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются.

