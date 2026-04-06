В Европе пришли к неутешительным выводам о войне на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что война на Ближнем Востоке «на всех фронтах» будет продолжаться. Его слова приводит RTVE.

«Все указывает на то, что война на всех фронтах будет продолжаться. И риск, который мы видим, заключается в том, что эта бесконечная война, в которой находится Ближний Восток уже много десятилетий, распространится», – сказал Альбарес.

По его словам, «кажется, что между народами Ближнего Востока нет другого способа взаимодействия, кроме войны». Однако она приобретает такие масштабы, что экономическими последствиями влияет на остальной мир, заявил министр.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Грэм захотел отомстить Испании за закрытие неба для самолетов США.