Татьяна Буланова раскрыла, почему не хочет рожать детей

Певица Татьяна Буланова призналась, что не готова становиться матерью в третий раз. Об этом артистка рассказала Общественной Службе Новостей.

Буланова, которая ранее неоднократно заявляла о желании родить ребенка для своего мужа, предпринимателя Валерия Руднева, заявила, что в ближайшее время не планирует вновь становиться матерью.

Певица отметила, что беременность становится настоящим испытанием для женского организма.

«Нет, сейчас точно не время, потому что я знаю, какая это сложная и тяжелая ноша для женского организма. Да, мужчинам в этом плане куда легче. Я, если бы мужчиной была, то тоже хотела бы много детей, но никто не понимает из мужчин, какая это нагрузка», — подчеркнула артистка.

Татьяна Буланова вышла замуж за Валерия Руднева, который моложе ее на 19 лет, в июне 2023 года. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. По словам певицы, она находится в отношениях с избранником уже больше шести лет.

Буланова была замужем три раза. Первым супругом артистка был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Певица также состояла в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у пары родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

