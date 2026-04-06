Академик Гинцбург назвал еще две болезни, для лечения которых будут применять технологию онковакцины

Технология мРНК, которую использовали для синтеза онковакцины, будет использоваться также для лечения муковисцидоза (наследственное заболевание, при котором нарушается работа экзокринных желез) и тромбоцитопении (нехватка тромбоцитов), – сообщил «Газете.Ru» академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее новую мРНК-вакцину от рака ввели 31 марта пациенту из Курской области. Ему 60 лет, у него меланома третьей стадии с метастазированием. Инновационный препарат создан как раз для того, чтобы бороться с метастазированием опухоли.

Как рассказал Гинцбург, для изготовления персонализированной вакцины у больного были взяты небольшие фрагменты опухолевой и неопухолевой ткани. Эти образцы были отсеквенировали (читается их геном) и проанализировали. После этого была синтезирована индивидуальную вакцина, которая 31 марта была введена в плечо.

«Технология мРНК может использоваться не только для разработки профилактических вакцин, но и как средство заместительной терапии при различных заболеваниях. В том числе возможность применения технологии мРНК для лечения таких распространенных и серьезных заболеваний, как муковисцидоз и тромбоцитопения, – болезнь крови, которая проявляется снижением количества тромбоцитов. В таких случаях на матричную РНК вводят недостающий белок или ген, который затем экспрессируется и заменяет дефектный ген или белок», — рассказал академик.

Первые результаты введения онковакцины будут известны через три месяца. Причем, как отметил Гинцбург, независимо от того, будет лечение успешным или нет, ученые все равно будут работать над другими областями применения технологии мРНК.

«Мы доказали, что научные разработки можно быстро и эффективно внедрять в практическое здравоохранение. Это лечение открыло нам путь к исследованию технологии мРНК не только для создания онкологических и профилактических вакцин, но и для применения в совершенно новых областях», — заключил академик.

