«Матильда» и ночной портье»: Поклонская предстала в провокационных образах

Бывший прокурор Крыма, советник генпрокурора РФ Радведа (Наталья) Поклонская дала почти двухчасовое интервью Ксении Собчак. Как рассказала телеведущая в начале ролика, они решили, что, помимо разговора о «серьезных вещах» (среди них язычество и политика), Поклонскую преобразят с помощью стилиста.

«Хочется увидеть в трех образах Наталью: немножко в Ньютон-образе, кожа, ночной портье и так далее. Хочется увидеть ее деловой, самой красивой депутатшой и политиком, назовем это так», — отметила она.

Стилист рассказала, что для третьего образа она взяла камзол из фильма Алексея Учителя «Матильда», который будет сопровождаться российским кутюром и пышной прической.

Также бывший прокурор Крыма предстала в интервью в образе «языческая готика».

Поклонская отметила, что это провокационные стили, но она готова на это для зрителей.

Из трех образов Поклонской больше всего понравился готический образ. Собчак назвала этот стиль «женщина-Чингисхан».

В интервью советник генпрокурора также подтвердила, что отказалась от христианства.

«По сути ничего не произошло за исключением того, что я живая. Все люди в процессе своей жизни меняются. Все движется, и в том числе и я», — объяснила она.

Наталья Поклонская получила мировую известность в 2014 году как прокурор Крыма, став героиней мемов «Няш-мяш»). Позже она стала депутатом Госдумы. В 2021 году после завершения работы в парламенте она заняла пост замглавы Россотрудничества. С июня 2022 года она работает советником Генерального прокурора России. В конце октября 2025 года стало известно, что она сменила имя на Радведу.

 
