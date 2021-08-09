В Тульской области мужчина ранил прохожую и застрелил ее дочь

В деревне Панарино Тульской области местный житель в состоянии алкогольного опьянения застрелил ребенка, который проходил мимо его дома, и ранил его мать, сообщает Telegram-канал 112.

Сообщается, что 68-летнего Виктора Денисова раздражало поведение детей во дворе — он взял охотничье ружье, вышел из дома и стал стрелять. Дети стали убегать со двора, в это время мимо его дома шла женщина с двухлетней дочкой. Сначала Денисов выстрелил в воздух, а затем — в спину уходящей с ребенком.

На место приехали полицейские и задержали стрелявшего. К моменту прибытия оперативных служб ребенок скончался от ранения в голову. Женщина, также получившая огнестрельное ранение, была госпитализирована. Подробности о ее состоянии и характере травмы не приводятся.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково на похоронах кота один из участников траурной церемонии случайно застрелил хозяина животного. Трагедии предшествовали посиделки с алкоголем по случаю смерти домашнего питомца.