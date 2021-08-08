В Риге умер петербургский журналист Дмитрий Запольский

Петербургский журналист Дмитрий Запольский скоропостижно скончался в Риге в воскресенье на 63-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Елизавета.

Она отметила, что Запольский находился в Латвии в путешествии с семьей.

«Предположительно тромб, хотя точной информации пока нет. Смерть была внезапной и быстрой», — написала Запольская.

Дмитрий Запольский — российский журналист, политический аналитик, телеведущий. Родился в Ленинграде, работал в газетах «Советский учитель», «Смена», «Перекресток». Был первым советским журналистом, взявшим интервью у Пола Маккартни, Рональда Рейгана-младшего, академика Андрея Сахарова. Вел телепрограмму «Вавилон ДЗ», возглавлял информационное вещание «Регионального телевидения» Петербурга, сотрудничал с «Пятым каналом», радио «Культура Петербург» и другими медиа.