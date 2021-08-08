В «Векторе» не увидели необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19

Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что говорить о необходимости массовой вакцинации детей и подростков от COVID-19 даже после сертификации соответствующей вакцины пока безосновательно.

«Дети в целом болеют все равно принципиально легче», — сказал он.

В то же время Максютов отметил важность того, чтобы иметь в наличии инструмент, который защитит детей от коронавируса.

«Новые варианты коронавируса могут оказаться еще более чувствительными для детей и более опасными для них», — уточнил он.

Так, комментируя заразность «дельта»-штамма коронавирусной инфекции, Максютов отметил, что у этого варианта необходимое для заражения количество вирусных частиц ниже в десять раз, чем для уханьского штамма. По этой причине этот вариант распространяется быстрее, заключил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова анонсировала начало клинических исследований вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет — они проводятся в центре имени Гамалеи.