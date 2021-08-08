Стала известна личность российского туриста, погибшего в пещере Веревкина

Член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков в беседе со Sputnik рассказал о том, что личность российского туриста, погибшего в пещере Веревкина в Абхазии, установлена.

«Мы связались с поисковой организацией «Лиза Алерт», они посмотрели по своим базам данных, кто пропал, какие были объявления. Они нашли объявление о том, что разыскивается человек Козеев Сергей Игоревич, сам он из Сочи, он пропал в ноябре 2020 года», — подчеркнул он.

Установить личность удалось благодаря тому, что спелеологи обнаружили телефон после спуска к телу погибшего, найдя там фотографии, которые совпали с фотографией из объявления.

«Он перестал выходить на связь 1 ноября 2020 года, погибший был так называемым мультитуристом, которые занимаются разными видами спорта. <...> Вот он решил заняться спелеологией, но, к сожалению, выбрал сложную пещеру, что его и погубило», — добавил Снетков.

Снаряжение погибшего не соответствовало требованиям, которые необходимы для того, чтобы заниматься спелеологией, заключил он.

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