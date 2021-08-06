Роспотребнадзор снял ограничения на купание в Крыму

Все ограничения на купания в Крыму, на территориях, которые пострадали от подтопления, сняты. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды восстановлены все пляжные территории, ограничения купания сняты», — говорится в сообщении.

Также в службе отметили, что на сегодняшний день продолжается контроль за состоянием зон рекреации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полное устранение ущерба, нанесенного инфраструктуре летними ливнями, займет не менее двух лет.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте была временно прекращена подача воды и полностью перекрыт проезд в подтопленный центр города.