Японская полиция предупредила об антироссийских акциях вблизи посольства РФ

В полиции Японии предупредили о готовящихся антироссийских акциях, сообщает посольство России в Японии на своей странице в Facebook.

«Представители полиции Японии информировали о подготовке японскими ультраправыми организациями 9 августа в районе посольства России в Японии, торгпредства России в Японии, генконсульств России в Саппоро, Осаке и Ниигате серии антироссийских протестных акций», — говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что данные протесты приурочены к 76-летию вступления СССР в войну с милитаристской Японией.

Дипломаты порекомендовали находящимся в Японии российским гражданам проявлять повышенную бдительность и осторожность в целях исключения возможных нежелательных инцидентов.

Ранее полиция Токио усилила охрану российского посольства из-за акций, которые проводили ультраправые организации в «день северных территорий».