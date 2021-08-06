В Роспотребнадзоре предупредили о риске инфаркта и инсульта после COVID-19

Коронавирус может привести к формированию необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту, из-за которых человек может стать инвалидом. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, у некоторых пациентов, которые перенесли коронавирус, могут на протяжении длительного времени сохраняться различные клинические проявления, в том числе астенический синдром и респираторные симптомы. При этом специалист уточнила, что у большинства пациентов подобные изменения носят обратимый характер.

Ранее Плоскирева рассказала о наиболее частых последствиях коронавирусной инфекции у переболевших пациентов. По словам эксперта, наиболее распространенными являются астенические симптомы, снижение умственного и когнитивного статуса, обонятельная дисфункция и кашель.