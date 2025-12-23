В Польше раскрыли количество нелегалов, пытавшихся проникнуть в страну через Белоруссию

МВД Польши: почти 30 тыс. нелегалов пытались преодолеть границу в 2025 году

Почти 30 тыс. нелегальных мигрантов пытались преодолеть белорусско-польскую границу в 2025 году. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский, передает РИА Новости.

По слова главы МВД, в настоящее время надежность белорусского участка польской границы составляет 98%. Кервиньский рассказал, что правительство Дональда Туска за последние годы направило на укрепление границы около 580 млрд долларов.

В сентябре сообщалось, что мигранты пытались попасть в Польшу через туннель с белорусской стороны.

До этого в польских пограничников бросили коктейль Молотова. Инцидент произошел в районе населенного пункта Черемха. По словам пресс-секретаря министерства внутренних дел и администрации Польши Яцека Добжиньского, люди «по ту сторону заграждения» забросали польских пограничников камнями, после чего в них полетел коктейль Молотова. Бутылка разбилась на дороге, разлитая жидкость загорелась. Обошлось без пострадавших. Пограничники задержали 10 иностранцев (пятеро граждан Афганистана и пятеро граждан Эритреи).

Ранее министр обороны Польши сообщил об обострении ситуации на границе с Белоруссией.