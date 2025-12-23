На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-помощник заместителя Пентагона рассказал, как Зеленский может сблизить РФ и США

Брайен: позиция Зеленского в вопросе территорий может сблизить Россию и США
true
true
true
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Непреклонность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе территорий может сблизить Россию и Соединенные Штаты. Таким мнением в статье для Weapons and Strategy поделился экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен .

«Зеленский способствует результату, который, как ни парадоксально, поможет России и США достичь мира иными средствами, а не через Украину», — отметил он.

В статье указывается, что экономическое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном уже активно обсуждается. При этом, по мнению автора, в дальнейшем будут обсуждаться стратегические вопросы безопасности.

22 декабря в Кремле заявили, что ожидают доклада спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева по итогам переговоров в Майами. В беседе с журналистами сам Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать диалогу. Несмотря на позитивную оценку прошедших встреч со стороны чиновников, многие СМИ заявили об их безрезультатности. Считают ли в Москве, что переговорный процесс зашел в тупик, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил о прорыве на переговорах в Майами.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами