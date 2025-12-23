Брайен: позиция Зеленского в вопросе территорий может сблизить Россию и США

Непреклонность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе территорий может сблизить Россию и Соединенные Штаты. Таким мнением в статье для Weapons and Strategy поделился экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен .

«Зеленский способствует результату, который, как ни парадоксально, поможет России и США достичь мира иными средствами, а не через Украину», — отметил он.

В статье указывается, что экономическое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном уже активно обсуждается. При этом, по мнению автора, в дальнейшем будут обсуждаться стратегические вопросы безопасности.

22 декабря в Кремле заявили, что ожидают доклада спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева по итогам переговоров в Майами. В беседе с журналистами сам Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать диалогу. Несмотря на позитивную оценку прошедших встреч со стороны чиновников, многие СМИ заявили об их безрезультатности. Считают ли в Москве, что переговорный процесс зашел в тупик, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил о прорыве на переговорах в Майами.