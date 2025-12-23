На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футбольный судья признался, что получил ₽1,5 млн от «Торпедо»

Судья Егоров признался, что получил ₽1,5 млн от директора «Торпедо» Скородумова
Алексей Филиппов/РИА Новости

Футбольный судья Егор Егоров, давший показания по делу московского «Торпедо», признался в получении 1,5 млн рублей от Валерия Скородумова, представлявшего интересы «автозаводцев». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, арбитр принял деньги, но уточнил, что никак не влиял своими решениями на исход встречи между тульским «Арсеналом» и «Торпедо» (0:1).

После дачи показаний следствие выпустило Егорова под подписку о невыезде.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля.

Ранее «Динамо» похвалили за решение оставить тренера.

Футбол. Чемпионат России
