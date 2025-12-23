На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван неочевидный фактор, не дающий забыть бывших

CHB: наблюдение за бывшими в соцсетях усиливает стресс и ревность
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Наблюдение за бывшим романтическим партнером в социальных сетях затрудняет эмоциональное восстановление после расставания. К такому выводу пришла психолог Тара Маршалл, проанализировав, как намеренный и случайный просмотр контента бывших влияет на настроение и уровень стресса. Серия исследований показала, что такая «цифровая связь» связана с ростом тревоги, ревности и негативных эмоций и может замедлять процесс психологического восстановления. Работа опубликована в журнале Computers in Human Behavior (CHB).

Социальные сети сохраняют следы прошлых отношений: фотографии, комментарии, обновления статуса. Это создает ситуацию, в которой даже после разрыва человек продолжает получать информацию о бывшем партнере — как осознанно, так и случайно. В отличие от предыдущих работ, которые фиксировали состояние людей в один момент времени, новые исследования позволили проследить, как такое поведение влияет на самочувствие со временем.

В одном из исследований взрослые люди, недавно пережившие расставание, заполняли опросы сразу после разрыва и через полгода. Выяснилось, что те, кто регулярно просматривал страницы бывших партнеров, испытывали более высокий уровень дистресса и ревности как в начале, так и спустя шесть месяцев. Более того, при активном «мониторинге» негативное настроение со временем не снижалось, а в ряде случаев даже усиливалось. Особенно уязвимыми оказались люди с выраженной тревожной привязанностью — страхом быть отвергнутыми и повышенной потребностью в близости.

Экспериментальные данные подтвердили, что именно социальные сети усиливают негативные эмоции. Участники, которым предлагали представить просмотр страницы бывшего партнера, сообщали о более сильной ревности, чем те, кто представлял нейтрального знакомого или встречу с бывшим в реальной, нецифровой обстановке. Это указывает на особую эмоциональную нагрузку, связанную с онлайн-контекстом, где видны потенциальные «соперники» и новые детали жизни экс-партнера.

В целом данные свидетельствуют: как намеренное, так и пассивное наблюдение за бывшими партнерами в соцсетях может мешать эмоциональному восстановлению. Активный «контроль» особенно вреден, так как поддерживает и усиливает переживания, не давая им угаснуть. Разрыв цифровых связей — например, отказ от подписки или скрытие контента — потенциально может способствовать более быстрому и устойчивому выходу из состояния стресса после расставания.

Ранее ученые выяснили, какие слова сильнее всего влияют на нас.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами