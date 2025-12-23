Назван неочевидный фактор, не дающий забыть бывших

Наблюдение за бывшим романтическим партнером в социальных сетях затрудняет эмоциональное восстановление после расставания. К такому выводу пришла психолог Тара Маршалл, проанализировав, как намеренный и случайный просмотр контента бывших влияет на настроение и уровень стресса. Серия исследований показала, что такая «цифровая связь» связана с ростом тревоги, ревности и негативных эмоций и может замедлять процесс психологического восстановления. Работа опубликована в журнале Computers in Human Behavior (CHB).

Социальные сети сохраняют следы прошлых отношений: фотографии, комментарии, обновления статуса. Это создает ситуацию, в которой даже после разрыва человек продолжает получать информацию о бывшем партнере — как осознанно, так и случайно. В отличие от предыдущих работ, которые фиксировали состояние людей в один момент времени, новые исследования позволили проследить, как такое поведение влияет на самочувствие со временем.

В одном из исследований взрослые люди, недавно пережившие расставание, заполняли опросы сразу после разрыва и через полгода. Выяснилось, что те, кто регулярно просматривал страницы бывших партнеров, испытывали более высокий уровень дистресса и ревности как в начале, так и спустя шесть месяцев. Более того, при активном «мониторинге» негативное настроение со временем не снижалось, а в ряде случаев даже усиливалось. Особенно уязвимыми оказались люди с выраженной тревожной привязанностью — страхом быть отвергнутыми и повышенной потребностью в близости.

Экспериментальные данные подтвердили, что именно социальные сети усиливают негативные эмоции. Участники, которым предлагали представить просмотр страницы бывшего партнера, сообщали о более сильной ревности, чем те, кто представлял нейтрального знакомого или встречу с бывшим в реальной, нецифровой обстановке. Это указывает на особую эмоциональную нагрузку, связанную с онлайн-контекстом, где видны потенциальные «соперники» и новые детали жизни экс-партнера.

В целом данные свидетельствуют: как намеренное, так и пассивное наблюдение за бывшими партнерами в соцсетях может мешать эмоциональному восстановлению. Активный «контроль» особенно вреден, так как поддерживает и усиливает переживания, не давая им угаснуть. Разрыв цифровых связей — например, отказ от подписки или скрытие контента — потенциально может способствовать более быстрому и устойчивому выходу из состояния стресса после расставания.

