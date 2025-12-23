На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые раскрыли простой секрет привлекательности для противоположного пола

EHB: готовность защитить потенциального партнера делает человека привлекательным
Dejan Dundjerski/Shutterstock/FOTODOM

Готовность потенциального партнера встать на защиту в опасной ситуации оказывается важнее его физической силы. К такому выводу пришли психологи, изучив, какие качества сильнее всего влияют на привлекательность друзей и романтических партнеров. Эти предпочтения уходят корнями в эволюционное прошлое человека и сохраняются даже в современных, относительно безопасных обществах. Работа опубликована в журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

На протяжении большей части истории человечества насилие со стороны других людей было постоянной угрозой. В отсутствие полиции и судов выживание во многом зависело от поддержки близкого круга — семьи, друзей и партнера. Поэтому, как предполагают исследователи, в ходе эволюции сформировалась чувствительность не столько к физической мощи союзника, сколько к его готовности рисковать собой ради защиты.

Авторы работы поставили задачу разделить два фактора, которые раньше часто смешивали: способность к физическому сопротивлению и мотивацию вступиться за другого. В серии экспериментов более четырех тысяч участников читали сценарии, в которых на них нападал агрессор, а находящийся рядом партнер или друг либо вмешивался, либо отступал, либо не замечал угрозу. При этом «партнера» описывали как физически слабого, среднего или сильного.

Оказалось, что сам факт готовности защитить резко повышал привлекательность человека — и как друга, и как романтического партнера — независимо от его физической силы. Напротив, отказ вмешаться воспринимался крайне негативно. Особенно жесткой была реакция женщин при оценке мужчин: нежелание защитить в таких сценариях практически полностью разрушало привлекательность.

Интересно, что попытка защитить, даже неудачная, оценивалась значительно выше, чем бездействие. Даже если партнер вмешивался, но проигрывал схватку и не предотвращал вред, он оставался гораздо более привлекательным, чем тот, кто предпочел отойти в сторону. Это говорит о том, что ключевым сигналом является именно демонстрация приверженности и готовности рисковать, а не реальный исход конфликта.

Ранее ученые выявили неожиданные возрастные изменения в характере.

