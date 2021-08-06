В Якутии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади более 180 тыс гектаров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное главное управление МЧС России.

«По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 167 природных пожаров, за сутки ликвидировано 19 на общей площади свыше 185 тысяч гектаров. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов, где зарегистрирован 131 очаг пожаров», — рассказали в пресс-службе экстренной службы.

Спасатели МЧС на данный момент продолжают работу по защите сел Бясь-Кюёль, Кырыкый, Кылайы и Сюльдюкар. В тушении масштабных лесных пожаров принимают участие 2834 человека и 386 единиц техники.

Ранее стало известно, что в Якутии перед судом предстанет мужчина, из-за которого начался крупный лесной пожар.