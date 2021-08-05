Женщину-прокурора избили в кафе в Выборге

На зампрокурора Выборгского района Елену Новосельцеву, которая пришла с проверкой в кафе «Папарацци», напали владельцы заведения. 62-летний Валерий и его жена Ариадна избили женщину-прокурора и порвали плащ, сообщается в Telegram-канале Life Shot.

На кафе пожаловались его работники из-за невыплаты зарплаты. При разговоре с сотрудниками полиции напавшие на заместителя прокурора объяснили, что Новосельцева якобы сама виновата. По утверждению владельцев «Папарацци», Новосельцева не представилась и хотела отобрать телефон у официантки. Затем произошел конфликт и началась драка, зампрокурора была избита руками и ногами.

Валерия и его жену задержали. В отношении них завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следственные действия в связи с нападением в Ленобласти в Выборге продолжаются.

Ранее в Ростовской области мужчина избил трех полицейских.