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Ребенка госпитализировали после инцидента с лифтом в «Шереметьево»

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Ребенка зажало лифтом в терминале D аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел около 16:00 в терминале D. 6-летнему мальчику зажало руку, когда он попытался зайти в кабину лифта.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как для того, чтобы спасти ребенка, свидетелям инцидента пришлось заблокировать двери лифта. Другие люди помогали освободить руку ребенка.

Ребенок получил травму руки и госпитализирован.

«В медпункте ребенку была оказана необходимая первичная медицинская помощь, оперативно была вызвана бригада Центра медицины катастроф Московской области, постоянно находящаяся на дежурстве в аэропорту Шереметьево, а также вызвана бригада скорой помощи», — говорится в сообщении «Шереметьево».

Издание отмечает, что Следственный комитет России организовал проверку по данному инциденту. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Также доследственная проверка была организована Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте.

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