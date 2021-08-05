Закурившая на борту самолета пассажирка получит максимальное наказание, сообщил адвокат

Закурившая на борту самолета, прибывшего из Бодрума в Москву, 52-летняя Ирина Таммируусу получит максимальное наказание как по административному, так и по уголовному делу, полагает адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«В отношении пассажирки было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». По данной статье ей грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные либо исправительные работы до года. Кроме этого, она будет привлечена к административной ответственности за то, что курила на борту самолета — наказание за это: штраф от 1,5 до 50 тыс. рублей», — сообщил он «Газете.Ru».

Отягчающим может стать тот факт, что женщина находилась в сильном алкогольном опьянении. «В итоге она получит максимально по всем производствам», — отметил Калинов.

Кроме того, представители авиакомпании могут подать гражданский иск к Таммируусу.

«Были прецеденты в отношении куривших в самолете — сумма данных исков достигает 500 тыс. рублей. Я убежден, что авиакомпания к тому же внесет ее в черный список, и она не сможет больше летать на их самолетах», — заключил он.