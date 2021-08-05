В Башкирии ураган сорвал крыши домов и школ

В двух районах Башкирии сильный ветер сорвал крыши домов, торговых центров и школ, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Ветер до 22 м/с поднялся в Уфимском и Чекмагушевском районах.

В поселке Булгаково оказались повреждены кровля здания торгового назначения на площади 750 кв. м, два легковых автомобиля. В поселке Чекмагуш пострадали крыши 12 многоквартирных жилых домов на площади 8700 кв. м, двух муниципальных школ, трех ТЦ, а также кровли частных домов на 1072 кв. м.

«Пострадавших нет. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Эвакуация жителей не требуется. Проживающие на территории поврежденных домов на время восстановительных работ в переезде не нуждаются», — уточнили в спасательном ведомстве.

Ранее в Тверской области из-за урагана погибли три человека, были повреждены кровли 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях.