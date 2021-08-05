МИД оценил возможность возобновления полноценного авиасообщения с Грецией

Перспективы восстановления регулярных и чартерных рейсов с Грецией и другими странами будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации, заявил директор Четвертого европейского департамента министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон. Об этом он рассказал в интервью с РИА «Новости».

По словам дипломата, регулярное пассажирское авиасообщение с Грецией было возобновлено 8 февраля текущего года, по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране последовательно увеличивалось число рейсов и расширялась география полетов.

Также Пилипсон отметил, что профильные ведомства очень «внимательно отслеживают» сегодняшние показатели заболеваемости COVID-19 в Греции на предмет соответствия критериям, которые установлены Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей.

«Однозначным приоритетом для российской стороны является безопасность наших граждан», — подчеркнул он.

Ранее власти Греции решили усилить присутствие полиции на популярных туристических островах для контроля за соблюдением мер по борьбе с распространением COVID-19.