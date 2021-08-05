Опрос показал, каких питомцев чаще всего заводят россияне

Большинство (80%) владельцев домашних животных в России завели кошек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос банка «Открытие» и компании «Росгосстрах жизнь».

Самым «кошачьим» регионом России стал Северо-Западный федеральный округ (88%). Чуть меньше (72%) этих животных в Московском регионе. «При этом почти половина россиян (45%) являются владельцами собак. Больше всего собак у жителей Москвы и Московской области и Северного Кавказа (по 56%), меньше всего - в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах (по 36%)», — говорится в исследовании.

Далее по популярности оказались аквариумные рыбки — их завели 9% респондентов, хомяки (8%) и попугаи (6%). Также россияне держат у себя енотов, морских свинок, черепах, улиток, ежей и других питомцев.

При этом 43% завели животных, потому что всегда хотели. Каждый пятый подобрал питомца на улице или взял из приюта, а еще 19% уговорили дети. Кроме того, 8% завели животных, чтобы не чувствовать себя одиноко, а 4% — получили их от родственников.

В среднем 71% респондентов тратят на своих питомцев до пяти тысяч рублей. Еще 19% - от 5 до 10 тысяч рублей. В то же время три четверти опрошенных сказали, что за последний год их расходы на домашних животных выросли. Половина (54%) указывает, что их траты увеличились на 15%, а у 21% — в полтора или два раза.

Опрос проводился с 29 июля по 3 августа 2021 года среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет по всей стране.

Прошлогодний опрос показал, что россияне стали меньше поддерживать заводчиков и чаще спасать бездомных кошек и собак. Так, 32% респондентов признались, что подобрали своего нынешнего питомца на улице, еще 7% взяли животное из приюта.