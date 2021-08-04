США выступили против призыва ВОЗ ввести мораторий на повторную вакцинацию

Власти США считают «неправильным выбором» введение моратория на бустерные прививки от COVID-19. Об этом во время регулярного брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции заявил о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября.

По оценкам организации, на сегодняшний день в мире существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу вакцины гораздо меньше людей, чем в более богатых.

Комментируя призыв ВОЗ, врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что это связано с тем, что в настоящее время необходимо привить как можно больше людей, чтобы остановить рост заражений.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сулья Сваминатан посоветовала не смешивать вакцины от разных производителей.