Москвичку обокрали из-за «кастинга для клипа Моргенштерна»

Мошенники обманули москвичку под предлогом проведения кастинга для участия в съемках клипа рэпера Моргенштерна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что 33-летняя жительница Москвы в конце мая зашла на сайт и заполнила анкету — якобы для участия в кастинге. На следующий день «организаторы» выманили у нее для отбора интимную фотографию. После чего в июне с ней в мессенджере связался вымогатель, который потребовал у нее 20 тыс. рублей, угрожая в противном случае распространить этот снимок в интернете.

Женщина выполнила данное требование, но фотографию никто не удалил. Поэтому шантаж продолжился, и в начале июля женщина перевела вымогателям столько же. В конце июля у девушки потребовали еще 10 тыс. рублей. В итоге общая сумма составила 50 тыс. рублей.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, как не стать жертвой мошенников в социальных сетях.