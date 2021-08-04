Российские кондитеры пообещали обогнать Швейцарию по объему экспорта шоколада

Ассоциация работающих в России предприятий кондитерской промышленности «Асконд» планирует в 2021 году обогнать швейцарских коллег по объему экспортируемого шоколада, передает ТАСС.

«По итогам I квартала 2021 года российский экспорт шоколада и шоколадных изделий увеличился на 18,6% в натуральном и 11,8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказали в ассоциации.

Если текущая динамика сохранится, Россия будет поставлять на зарубежные рынки больше шоколада, чем Швейцария, сделали прогноз кондитеры

Согласно данным агрегаторов ITC Trade Map и UN Comtrade, на которые ссылается «Асконд», Россия заняла 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции в 2020 году . Швейцария расположилась на десятой строчке.

Предприниматели заявили также, что дальнейший рост отрасли невозможен без участия государства.

«Чтобы опередить Великобританию, расположившуюся в рейтинге экспортеров шоколадной продукции на девятом месте <...> необходимо объединение усилий производителей и адресная господдержка», — сказал исполнительный директор «Асконд» Вячеслав Лашманкин

Ранее ФАС не нашла нарушений у Lindt по делу о качестве шоколада для России.