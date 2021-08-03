В аэропорту Шереметьево задержали женщину, устроившую дебош

Неизвестная женщина устроила дебош в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot.

В начале пассажирка громко кричала и ругалась с присутствующими в аэропорту. В скором времени началась драка с участием женщины и пассажиров.

Также дебоширка кидала железные стойки в разные стороны. В результате успокаивать женщину, спровоцировавшую конфликт, пришлось полицейским.

В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находилась женщина и почему так себя вела.

Ранее большие очереди возникли у стоек регистрации в Шереметьево. Самые большие скопления людей наблюдались на рейсы в Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург.

В июле курилки вернули во второй московский аэропорт. По информации представителей воздушной гавани, данные помещения полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм.