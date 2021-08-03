Мэр Нью-Йорка призвал губернатора штата подать в отставку

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и лидер демократов в сенате Чак Шумер обратились к губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо в призывом подать в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах к женщинам. Об этом сообщает в заявлении де Блазио, размещенном на сайте городских властей Нью-Йорка.

«Совершенно очевидно, что Эндрю Куомо не подходит для работы на посту и не может больше служить губернатором. Он должен подать в отставку, и, если он продолжит отпираться и нападать на следователей, которые делают свою работу, он должен быть немедленно подвергнут импичменту», — указано в заявлении.

Ранее Куомо отверг выводы расследования генпрокурора штата о том, что он подвергал сексуальным домогательствам своих подчиненных.

Губернатор Нью-Йорка, согласно докладу генерального прокурора штата Летиции Джеймс, домогался до нескольких женщин. Речь идет о сотрудницах, работавших в штате и других местах. Также, по данным следствия, Куомо отомстил бывшему работнику, который публично пожаловался на его поведение.