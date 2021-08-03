Эксперт перечислил опасные проявления постковидного синдрома

Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, часто жалуются на обострения хронических заболеваний. Об этом изданию «Звезда» заявил гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.

По словам эксперта, ему встречались пациенты, у кого могли обостриться холециститы и панкреатиты на фоне постковидного синдрома. Харлов добавил, что COVID-19 мог привести к появлению синдрома раздраженного кишечника, а также усилению запоров у людей.

«Соответственно, когда этот вирус покидает человека, уходит в ремиссию, то человеку приходится заниматься именно обострением длительным того, чем он болел раньше...», — отметил гастроэнтеролог.

Из-за инфекции и после выздоровления существует риск для нервной системы. В частности, у человека долго может сохраняться состояние, напоминающее депрессивное.

«Таккже, конечно, если у человека были явления типа астмы или бронхита, то какое-то время они будут тоже сильнее проявляться после коронавируса», — предупредил врач.

Ранее в «Векторе» рассказали, сколько человек заболели COVID-19 после вакцинации.