Медики 20 минут непринужденно общались, пока пациент страдал от нехватки воздуха на полу

В США медики беседовали в палате, пока пациент за их спинами нуждался в помощи

Медики из Вашингтона пошли под суд после того, как не оказали пациенту помощь своевременно. Об этом сообщает Law&Crime.

Инцидент произошел в психиатрической клинике, пострадавший входил в число пациентов, которых медики должны проверять каждые 15 минут.

В день инцидента у него появились проблемы с дыханием, он был без одежды и лежал на матрасе на полу. Один из медиков вошел в палату и заметил проблемы с дыханием, но еще четыре минуты ничего с этим не делал.

После этого в палату зашел второй сотрудник, с которым первый обменялся приветствиями, и они оживленно проговорили еще семь минут. По словам прокурора, они общались так, будто пациента, которому нужна помощь, не существовало вовсе.

Спустя какое-то время в палату зашла медсестра. Она посмотрела на пациента, не проверила его, и ушла через минуту.

«По меньшей мере 21 минуту пациенту, как сообщается, «не оказывали никакой реанимационной помощи», и к тому времени, когда были предприняты надлежащие меры, «было уже слишком поздно», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в 2020 году, но обвинения участникам предъявили только в марте текущего года. Судебное заседание назначено на конец мая.

