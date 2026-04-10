Медики 20 минут непринужденно общались, пока пациент страдал от нехватки воздуха на полу

Медики из Вашингтона пошли под суд после того, как не оказали пациенту помощь своевременно. Об этом сообщает Law&Crime.

Инцидент произошел в психиатрической клинике, пострадавший входил в число пациентов, которых медики должны проверять каждые 15 минут.

В день инцидента у него появились проблемы с дыханием, он был без одежды и лежал на матрасе на полу. Один из медиков вошел в палату и заметил проблемы с дыханием, но еще четыре минуты ничего с этим не делал.

После этого в палату зашел второй сотрудник, с которым первый обменялся приветствиями, и они оживленно проговорили еще семь минут. По словам прокурора, они общались так, будто пациента, которому нужна помощь, не существовало вовсе.

Спустя какое-то время в палату зашла медсестра. Она посмотрела на пациента, не проверила его, и ушла через минуту.

«По меньшей мере 21 минуту пациенту, как сообщается, «не оказывали никакой реанимационной помощи», и к тому времени, когда были предприняты надлежащие меры, «было уже слишком поздно», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в 2020 году, но обвинения участникам предъявили только в марте текущего года. Судебное заседание назначено на конец мая.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!