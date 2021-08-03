Грузовик рухнул с эстакады ЦКАД и загорелся

Грузовик упал с эстакады ЦКАД в Раменском городском округе Московской области. Об этом ТАСС заявил источник в экстренном ведомстве.

После падения транспортное средство марки Volvo загорелось. Фура пробила ограждение на магистрали и упала вниз.

«Водитель получил легкие травмы, врачи оказали ему помощь на месте», — говорится в сообщении оперативной службы.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, движение на ЦКАД не затруднено. В результате ДТП грузовик загорелся, выясняются обстоятельства инцидента в Подмосковье.

Ранее в Дзержинске мужчина сгорел заживо в автомобиле в результате аварии. Водитель на высокой скорости врезался в стену, в результате столкновения машина загорелась. Мужчина, несмотря на попытки очевидцев помочь, не смог выбраться из автомобиля и сгорел заживо.

До этого в центре Москвы загорелось такси. После того, как огонь был потушен, толпа прохожих, собравшихся на месте происшествия, начала аплодировать пожарным.