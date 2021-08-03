Сменивший пол петербуржец не может официально стать матерью для своих детей

В Санкт-Петербурге овдовевший отец двоих детей сменил пол и стал женщиной, однако местные чиновники не дают ему стать официально матерью, сообщает Baza.

Сначала местный житель подал заявление в ЗАГС, а затем попытался сменить свой статус отца через суд. После смерти своей супруги мужчина сменил пол и теперь хочет документально это подтвердить. Однако ЗАГС и районный суд не пошли ему навстречу.

Позиция суда заключается в том, что у детей была настоящая мать и ее невозможно заменить по документам, несмотря на желание отца. В случае замены матери по документам вся информация о биологической родительнице будет удалена, что, по мнению суда, является нарушением прав детей.

В декабре сообщалось, что жительница Ярославля сменила пол, чтобы избавиться от долговых обязательств по кредиту.