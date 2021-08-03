В Москве задержали белоруса, которого разыскивали за совращение мальчиков

Гражданин Белоруссии, который обвиняется в совращении не менее 12 малолетних мальчиков во время работы тренером по плаванию, задержан в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МВД.

«Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска во взаимодействии с российскими полицейскими установили местонахождение 55-летнего мужчины, который находился в межгосударственном розыске», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, в 2013 году мужчина сумел скрыться от следствия, а после задержания в Москве его заключили под стражу до экстрадиции в Белоруссию.

В пресс-службе белорусского МВД уточнили, что в войти в доверие детям мужчине удалось в период, когда он работал тренером по плаванию.

«Он совращал и принуждал их к половому акту, а также против их воли совершал насильственные действия сексуального характера», — указано в сообщении.

Ранее в Москве задержали фотографа Ярослава Полякова по подозрению в растлении несовершеннолетних детей.