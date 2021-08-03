Смущенный енот, который не мог выбраться из дома, рассмешил пользователей сети

В ночь на 13 июля пожарным города Далтон в американском штате Джорджия поступил звонок с просьбой помочь вызволить енота из дома, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook пожарная охрана города Далтон.

Вероятно, полосатый зверь пробрался в частный дом в поисках еды и не смог выбраться наружу. Согласно информации в социальной сети, пожарные аккуратно достали животное, а потом выпустили его на волю в лес.

При этом енота сфотографировали, когда он положил лапу себе на мордочку, находясь на руках у пожарного. «Как вы видите, он выглядит довольно смущенно по поводу всей этой ситуации, но тут совершенно нечего стыдиться!» — пишут создатели поста.

В комментариях люди умилялись зверьку, полагая, что он закрывает лапой морду из-за того, что его глаза не привыкли к свету, и благодарили департамент пожарной охраны за ответственную работу. «Отличная работа, пожарные! Огромное вам спасибо за службу. Очевидно, что ваша работа никогда не бывает скучной», — ответила на пост Кэрен Спанджен.

При этом некоторые пользователи не столь позитивно отнеслись к этой ситуации. Так, пользователь Херберт Нунез де Кампоз пишет, что пожарный специально двигает лапу енота, причиняя ему боль и животное пытается защитить морду от возможного урона. «Люди сейчас готовы делать все что угодно ради популярности в фейсбуке, и бедное животное вынуждено страдать!» — жалуется участник дискуссии.

Ранее писали, что другой енот спровоцировал панику среди американских солдат, когда забрался в бронемашину в американском Колорадо.