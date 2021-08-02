СМИ: Талибан* захватил телецентр в провинции Гильменд

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) в ходе боев с правительственными силами взяло под свой контроль офис национального телецентра в афганском городе Лашкаргах, сообщает телеканал https://tolonews.com/afghanistan-173925.

«Все трансляции в Гильменде прекратились из-за обострения столкновений в Лашкаргахе», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, столкновения между правительственными силами и движением «Талибан» в городе Лашкаргах на юге провинции Гильменд в последние дни усилились. В результате боев в понедельник погибло девять человек и еще восемь было ранено.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.

Генеральный инспектор правительства Соединенных Штатов по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко считает, что причинами неудачи США в исламской республике стали высокомерие и лживость.