Полиция Турции назвала предварительную причину ДТП автобуса с туристами из России

Водитель автобуса с российскими туристами, перевернувшегося в Турции, по предварительным данным не справился с управлением. Об этом сообщили РБК в Генконсульстве России в Анталье.

«По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось», — сообщили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в районе Манавгата около 18.00. Автобус перевозил в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. В результате происшествия погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них сейчас находятся в реанимации.

По сведениям туроператора «Интурист», 22 российских туристов, находившихся в автобусе, было девять детей.

На место происшествия были направлены машины скорой помощи и полиции. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Всего в результате инцидента погибли не менее трех человек и еще порядка 16 пострадали.