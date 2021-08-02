В ЕС вакцинировалась большая часть взрослого населения

В ЕС прошли полный курс вакцинации 60% взрослого населения, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

«Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов. Будем бдительны. Сделаем прививку! Для нашего собственного здоровья — и для защиты других», — написала политик.

Ранее председатель Еврокомиссии заявляла, что в ЕС первой дозой вакцины от COVID-19 привились 70% взрослого населения.

В ЕС с 1 июля заработала система цифровых сертификатов о COVID-статусе, с помощью которых можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирус или то, что их обладатель недавно переболел.

Сертификат позволяет путешествовать без дополнительных проверок в страны, которые признают его действие. Документ может быть доступен в качестве QR-кода, копии на бумаге или в электронном виде на смартфоне. Он признан на территории всех стран ЕС, Швейцарии, Исландии, Норвегии и в Лихтенштейне.

Получить сертификат могут как граждане Евросоюза, так и представители других государств, которые не входят в союз и не вводили на национальном уровне этот документ.